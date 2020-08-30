Son dakika gündem: İSTANBUL-Başkan Kartoğlu Şehit ve gazi yakınlarını kuraya almadan ev sahibi yapacağız Son dakika haberleri... Başkan Kartoğlu Şehit ve gazi yakınlarını kuraya almadan ev sahibi yapacağızİSTANBUL(DHA)- BAŞAKŞEHİR'de, sosyal konut projesi olan 'Yuvam Bahçeşehir Evleri' kura çekilişi, noter huzurunda yapıldı.

Başkan Kartoğlu Şehit ve gazi yakınlarını kuraya almadan ev sahibi yapacağız

İSTANBUL(DHA)- BAŞAKŞEHİR'de, sosyal konut projesi olan 'Yuvam Bahçeşehir Evleri' kura çekilişi, noter huzurunda yapıldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başvuru yapan 18 şehit ve gazi yakını ailemize taahhütte bulunuyoruz. Sizleri kuraya almadan ev sahibi yapacağız ifadelerine yer verdi.

Akad Grup tarafından inşa edilecek olan 'Yuvam Başakşehir Evleri? kura yöntemiyle satışa sunuldu. 315 daire Emlak Konut GYO gözetimi ve noter huzurunda sahiplerini buldu. Yuvam Bahçeşehir'e 11 günde 12 bin 814 başvuru yapıldı. Projede en fazla talep 3+1 dairelere oldu. Aynı zamanda proje 'de 6 bin 685 aile 3+1, 4 bin 832 aile 2+1 kapalı mutfak, bin 297 aile ise 2+1 açık mutfak dairelere kayıt yaptırdı.

'11 GÜN DE 12 BİN 814 BAŞVURU YAPILDI'

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 11 gün de 12 bin 814 başvuru yapıldığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti

'Yuvam Bahçeşehir Evleri herkesin konut sahibi olması noktasında mücadele ettiğimiz bir proje. Bu proje ile vatandaşımıza belediyeciliğin sosyal tarafını da fazlasıyla hissettirmeye çalıştık. Başakşehir Belediyesi sonuç itibariyle sosyal belediyeciliğin gerektirdiği şekliyle düğmeye bastı. Proje 752 konut ile 3+1 ve 2+1 dairelerden oluşuyor. Bizlerin bile beklemediği miktarda bir talep gerçekleşti. Bu kadar kısa sürede bu talebi gerçekleştiren tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 11 gün de 12 bin 814 başvuru yapıldı. Bu taleplerin neticesi bizleri çok sevindirdi. Vatandaşımızın göstermiş olduğu bu teveccühe bizlerde karşılık olarak, 315 konut ile lansmana çıktığımız projenin tamamını olan 752 konut ile bugünden başlayarak kuraya sokacağız.'

'ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINI KURAYA ALMADAN EV SAHİBİ YAPACAĞIZ'

Şehit ve gazi yakınlarına müjde veren Başkan Kartoğlu; 'Bu anlamlı günde şehit ve gazi yakınlarımıza bir müjde verelim. Şehit ve gazi yakınlarımıza ayrılan kontenjan kadar kuraya sokacağız demiştik. Başvuru yapan 18 şehit ve gazi yakını ailemize taahhüt de bulunuyoruz. Sizleri kuraya almadan ev sahibi yapacağız. Şehit ve gazilerin bu vatana büyük emeği var. İnşallah bu şekilde biz bir nebze sizlere katkıda bulunabiliriz' diye konuştu

Kurada, 15 Temmuz şehitlerinden şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Savaş Halisdemir de kura çekimi olmadan sosyal konut sahibi oldu. Başkan Kartoğlu, program sonunda şehit ve gazi ailelerine hediye takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: DHA