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Son dakika gündem: İsrailliler, bu kez İsrail polisinin yargılanması için sokaklara döküldü

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre - İsrailliler, bu kez İsrail polisinin yargılanması için sokaklara döküldü Kudüs'te, Ahovia Sandek adlı gencin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle İsrailli polisin yargılamasını isteyen İsrailli aşırı sağcı bir grubun gerçekleştirdiği protestoda 14 İsrailli gözaltına alındı.

- İsrailliler, bu kez İsrail polisinin yargılanması için sokaklara döküldü

KUDÜS - Kudüs'te, Ahovia Sandek adlı gencin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle İsrailli polisin yargılamasını isteyen İsrailli aşırı sağcı bir grubun gerçekleştirdiği protestoda 14 İsrailli gözaltına alındı.

İsrail işgali altındaki Kudüs'te aşırı sağcı İsrailliler, Ahovia Sandek adlı gencin ölümünden sorumlu tuttukları İsrail polisinin yargılanması için eylem yaptı. Geçtiğimiz yıl Ahovia Sandek adlı bir gencin ölümünden sorumlu tutulan polis memurlarının yargılanmasını isteyen İsrailliler, eylemde polis araçlarına saldırdı, polislere taş atarak protesto etti. Sık sık İsrail güçleri ile sağcı İsrailliler arasında arbedenin de yaşandığı olayda, 14 eylemci İsrailli gözaltına alındı. Eylemci İsrailliler, gözaltının ardından kontrol noktasına götürüldü.

Sandek'ın ölümü nedeniyle son 1 yıl içinde sık sık protesto gösterinin fitili ateşlenirken, polisle protestocular arasında çatışmalar yaşandı.

Son dakika gündem: İsrailliler, bu kez İsrail polisinin yargılanması için sokaklara döküldü

Son dakika gündem: İsrailliler, bu kez İsrail polisinin yargılanması için sokaklara döküldü

Son dakika gündem: İsrailliler, bu kez İsrail polisinin yargılanması için sokaklara döküldü

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Son Dakika Haberleri
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