Son dakika gündem: İsrail güçlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika gündem: İsrail güçlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika gündem: İsrail güçlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde gerçekleştirdiği baskın sonucunda öldürülen 15 yaşındaki Filistinli İmad Haşaş, düzenlenen törenle toprağa verildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde gerçekleştirdiği baskın sonucunda öldürülen 15 yaşındaki Filistinli İmad Haşaş, düzenlenen törenle toprağa verildi.

Nablus'taki Rafidya Devlet Hastanesi morgundan alınan Haşaş'ın cenazesi ilk olarak evinin bulunduğu Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na getirildi.

Yüzlerce Filistinlinin omuzunda baba evine getirilen Haşaş'ın naaşı, burada alınan helalliğin ardından kampta kılınan cenaze namazı sonrası tekbir ve sloganlar eşliğinde kamptaki mezarlıkta defnedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralanan 15 yaşındaki İmad Haşaş'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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