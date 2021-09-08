Son dakika gündem: İsrail güçleri, hapisten kaçan Filistinli tutukluların yakınlarını gözaltına aldı

Son dakika haberler: İsrail güçlerinin 6 Eylül'de İsrail'deki bir hapishaneden kaçan 6 Filistinli tutuklunun yakınlarını gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail güçlerinin 6 Eylül'de İsrail'deki bir hapishaneden kaçan 6 Filistinli tutuklunun yakınlarını gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Ya'bad ve Arraba beldelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Baskınlarda, İsrail'in Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçan Filistinli mahkumların 5 akrabasını gözaltına aldığı ifade edildi.

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail güçlerinin baskın düzenlenen beldelerdeki evler ve mağazalarda aramalar yaptığı, güvenlik kamerası kayıtlarına da el koyduğunu aktardı.

İsrail güçleri, tünel kazarak Gilboa Hapishanesi'nden kaçan 6 Filistinli tutukluyu bulmak için 6 Eylül'den bu yana Cenin kenti başta olmak üzere Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci