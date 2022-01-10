Son dakika gündem: İsrail güçleri Batı Şeria'da 17 Filistinliyi gözaltına aldı - Haberler
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Son dakika gündem: İsrail güçleri Batı Şeria'da 17 Filistinliyi gözaltına aldı

Son dakika gündem: İsrail güçleri Batı Şeria'da 17 Filistinliyi gözaltına aldı
AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 17 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 17 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin basınında yer alan haberlere göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenledi.

Baskınlarda çoğu Beytullahim ve Cenin kentlerinden olmak üzere 17 kişi gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri

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