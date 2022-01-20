Son dakika gündem: İsrail askerleri Cenin ve Kudüs'te biri engelli 7 Filistinliyi gözaltına aldı

Son dakika haber... İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da biri engelli olmak üzere 7 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da biri engelli olmak üzere 7 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri gece saatlerinde Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın Cenin kentinde bazı evlere baskın düzenledi. Baskınlarda 7 Filistinli gözaltına alındı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Cenin kentine bağlı Kabatiya beldesinde İsrail askerlerince gözaltına alınan Filistinlilerden birinin 60 yaşındaki engelli Abdulkadir Huzeyme olduğunu ifade etti.

Tekerlekli sandalyeye bağlı Abdulkadir Huzeyme ile oğlu Nebil Huzeyme'nin de gözaltına alındığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.???????