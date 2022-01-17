Son dakika gündem: İsrail askerleri bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü - Haberler
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Son dakika gündem: İsrail askerleri bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü

Son dakika gündem: İsrail askerleri bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü
AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kenti yakınlarında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kenti yakınlarında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Falih Ceradat, Beytullahim'in güneyindeki Gush Etzion kavşağında işgalci İsrail güçlerinin ateş açması sonucu şehit oldu." ifadelerine yer verildi.

Öldürülen Filistinlinin El-Halil kentine bağlı Sair beldesinde yaşadığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise "Gush Etzion bölgesinde elinde bıçakla araçtan inen bir 'terörist', bir askeri bıçaklamaya çalıştı. Askerler teröriste ateş ederek etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı aktarılarak, Filistinli eylemcinin indiği aracın takip edildiği kaydedildi.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddialarıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

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AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri

Batı Şeria, Saldırı, İsrail, İşgal, Güncel, Haber

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