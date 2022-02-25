Son dakika gündem: İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı - Haberler
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Son dakika gündem: İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

AA, Mahmut Geldi - Güncel
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Son dakika gündem: İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

Son dakika gündem haberi... İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentindeki bir kontrol noktası yakınlarında Filistinlilerin bulunduğu bir araca ateş açtı.

Araçta bulunan 2 Filistinli vurularak yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yaralanan 2 Filistinliden birinin sırtından vurulduğu ve durumu ağır olarak Cenin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu Filistinlinin acil ameliyata alındığı kaydedildi.

AA / Mahmut Geldi - Güncel

Batı Şeria, İsrail, İşgal, Güncel, Haberler

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