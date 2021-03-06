Son dakika gündem: Isparta Valisi Seymenoğlu, denetimlere katıldı

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kontrollü normalleşme sürecin kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk hafta sonunda kafe ve restoranlardaki denetimlere katılarak, polis uygulama noktasında sürücülere tedbirler konusunda tavsiyelerde bulundu.

Isparta'da kontrollü normalleşmenin ilk Cumartesi günü dinamik denetim adımları da sürdürülüyor. Bu kapsamda Vali Ömer Seymenoğlu da Gölcük yolunda bulunan polis uygulama noktasındaki denetimlere eşlik etti. Vatandaşlara yönelik yapılan HES kodu denetimlerine nezaret eden Vali Seymenoğlu vatandaşlardan salgınla mücadeleye olan desteklerinin artarak sürmesini istedi.

Vali Ömer Seymenoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Akay ile birlikte kafe ve restoranlardaki denetimlere de katıldı. Denetimlerde Vali Seymenoğlu, esnaf ve çalışanlardan başta maske, mesafe, temizlik konularından ödün vermemeleri ve edinilen kazanımların kaybedilmemesi için salgınla mücadeleye olan desteklerinin devam etmesini istedi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı