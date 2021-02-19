Son dakika gündem: Isparta'da silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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Son dakika gündem: Isparta'da silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

19.02.2021 16:57 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:57
Son dakika gündem: Isparta'da silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri... Isparta'da silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Isparta'da silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak silah ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 4 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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