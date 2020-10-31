Son dakika gündem: Isparta'da bir köy ve belde karantinaya alındı
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Son dakika gündem: Isparta'da bir köy ve belde karantinaya alındı

31.10.2020 22:23 | Son Güncelleme: 31.10.2020 22:26
Son dakika gündem: Isparta'da bir köy ve belde karantinaya alındı

Son dakika gündem haberine göre Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy ve belde karantinaya alındı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy ve belde karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Senir beldesi ve Kılıç köyünde Kovid-19 vakaları ve temaslı kişilerin sayısında artış tespit edildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köy ve beldede 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.

Karantinaya alınan Senir beldesi ve Kılıç köyünde jandarma ekipleri önlem alırken, giriş ve çıkışları kapatıldı.

Isparta'da dün de Gelendost ilçesinin Balcı köyü aynı nedenle karantinaya alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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