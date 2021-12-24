Son dakika gündem: Isparta'da 3 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika gündem: Isparta'da 3 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Son dakika gündem: Isparta'da 3 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı
AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 3 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

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KEÇİBORLU, ISPARTA (AA) - Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 3 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Aşağıdere mevkisinde vana ve boruların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler S.S, E.Ö ve O.A, Dinar ilçesinde çaldıkları malzemelerle yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri

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