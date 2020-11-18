Son dakika gündem: İspanya'da Kovid-19 son 24 saatte 351 kişi öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: İspanya'da Kovid-19 son 24 saatte 351 kişi öldü

18.11.2020 21:21 | Son Güncelleme: 18.11.2020 21:24
Son dakika gündem: İspanya'da Kovid-19 son 24 saatte 351 kişi öldü

Son dakika haberlerine göre İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 351 kişinin yaşamını yitirdiği ve 15 bin 318 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 351 kişinin yaşamını yitirdiği ve 15 bin 318 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 351 arttı.

Bakanlık, son 7 günde 1346 kişinin salgından öldüğünü ve toplam sayının 42 bin 39'a çıktığını bildirdi.

Ayrıca dün 1 milyon 510 bin 23 olarak açıklanan toplam vaka sayısının 15 bin 318 artışla 1 milyon 525 bin 341'e çıktığı kaydedildi.

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle 19 bin 403 kişi hastanede tedavi görürken, bunların 3 bin 120'si yoğun bakımda bulunuyor.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları, gece sokağa çıkma yasağı, 6 özerk yönetimde bar ve restoranların sadece eve sipariş için açık tutulması, amatör spor müsabakalarının ertelenmesi, en fazla 6 kişiye toplanma izni verilmesi gibi önlemler uygulanıyor.

Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 79 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 891 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 632'ye, toplam vaka sayısı da 236 bin 15'e çıktı.

Sağlık Bakanı Marta Temido, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 hastaları için kullanılan 506 yoğun bakım yatağının mevcut durumda 432'sinin dolu olduğunu söyledi.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

Normal şartlarda 24 Kasım'da sona erecek OHAL'in uzatılması ve salgının yoğunluğuna göre önlemlerin 3 farklı seviyede uygulanması öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

İlgili Haberler

İspanya'da son 24 saatte 19 bin 96 koronavirüs vakası
İspanya'da son 24 saatte 19 bin 96 koronavirüs vakası
Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 316 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 94 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 316 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 94 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Rusya'da son 24 saatte 21 bin 983 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Son dakika haberleri | Rusya'da son 24 saatte 21 bin 983 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump İlham Aliyev Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Akalın Aydemir Akbaş İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Sergen Yalçın Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kasım Medya Alaattin Çakıcı İçişleri Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: İspanya'da Kovid-19 son 24 saatte 351 kişi öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 21:28:03. #1.14#
title