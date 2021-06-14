Son dakika gündem: İspanya'da Kovid-19'dan son 3 günde 16 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika gündem: İspanya'da Kovid-19'dan son 3 günde 16 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem: İspanya'da Kovid-19'dan son 3 günde 16 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 3 günde 16 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 bin 167 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 3 günde 16 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 bin 167 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre yeni vaka sayılarındaki düşüş devam ederek, ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı 104 olarak açıklandı.

Salgın kaynaklı günlük can kayıplarının ocaktan bu yana en düşük düzeyde olması dikkati çekti.

Ülkede 11 Haziran'dan bugüne kadar kaydedilen 16 artışla toplam can kaybı 80 bin 517'ye, vaka sayısı da 8 bin 167 artarak 3 milyon 741 bin 767'ye ulaştı.

Hükümet, Kovid-19'dan dolayı ülke genelinde 7 ay uygulanan, serbest dolaşım kısıtlaması ve gece sokağa çıkma yasağını içeren olağanüstü hali 9 Mayıs'ta sonlandırmış ve normalleşme adımlarını hızlandırmıştı.

Diğer yandan Kovid-19'a karşı Sağlık Bakanlığında yürütülen çalışma merkezinin direktörü olan Fernando Simon, düzenlediği basın toplantısında, maske kullanma zorunluluğunun "uygun dış alanlarda esnetilebileceğini ancak iç mekanlarda bu uygulamanın devam etmesinin halen önem taşıdığını" söyledi.

Kovid-19 aşılaması hızla devam ediyor

Kovid-19'da aşılama çalışmalarının hızlı şekilde devam ettiği İspanya'da nüfusun yüzde 27'sinde (12 milyon 813 bin 55 kişi) aşılama süreci tamamlanırken, en az bir doz aşı olanların sayısı 21 milyon 474 bin 788'i (nüfusun yüzde 45,3'ü) buldu.

Hükümet, yaz sonunda nüfusun yüzde 70'inde aşılanmanın tamamlanacağı hedefini koymuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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