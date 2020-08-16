Son dakika gündem: İsale hattında Bodrum'u 36 saat susuz bırakan patlama
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Son dakika gündem: İsale hattında Bodrum'u 36 saat susuz bırakan patlama

Son dakika haberleri... İsale hattında Bodrum'u 36 saat susuz bırakan patlamaMUĞLA'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'un içme suyu ihtiyacını karşılayan ana isale hattındaki patlama nedeniyle 36 saat boyunca su kesintisinin yaşanacağı bildirildi.

16.08.2020 18:38 | Son Güncelleme: 16.08.2020 18:43

İsale hattında Bodrum'u 36 saat susuz bırakan patlama

MUĞLA'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'un içme suyu ihtiyacını karşılayan ana isale hattındaki patlama nedeniyle 36 saat boyunca su kesintisinin yaşanacağı bildirildi. Bodrumlular, su kesintisine tepki gösterip, bir an önce önlem alınmasını istedi.

Bodrum Yarımadası'nın içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için 2011 yılından Milas ilçesindeki Geyik Barajı'ndan 140 kilometre uzunluğunda ana isale hattı döşendi. Ancak kullanılan boruların su isale hatları için tercih edilmeyen 'cam elyaf takviyeli polyester' olması sıkıntıya neden oldu. İsale hattında çeşitli yerlerinde, 9 yılda iril, ufaklı 3 bine yakın patlama meydana geldi. Son olarak isale hattının Torba Mahallesi'ndeki ana depo çıkışındaki 1000'lik boruda, dün saat 15.00 sıralarında büyük bir gürültüyle patladı. İsale hattında daha önce yaşanan patlamalarda olduğu gibi tonlarca içme suyu boşa aktı. Dere gibi akan sular İzmir-Bodrum karayoluna inerken sürücüler zor anlar yaşadı. Patlama nedeniyle yolun bir kısmı çöktü. Yaşanan patlama sonrası sular kesilirken, gerekli bakım onarım çalışmaları nedeniyle 36 saat boyunca su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Bodrum'un su kaynakları ve taşkınları ile ilgili yıllardır yakından araştırmalar ve çalışmalar yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Geyik Barajından ve ilave üç içme suyu kuyusundan gelen suların Güvercinlik mahallesinde arıtıldıktan sonra Torba'daki depoya geliyor. Dünkü patlamanın da bu deponun çıkışında ve daha evvel yüzlerce patlama nedeniyle büyük bir kısmı çelik boruyla değiştirilen hat üzerinde ancak değiştirilmeyen CTP (Cam Elyaf Takviyeli) boru kısmında meydana geldiğini öğrendik. Su, Torba'daki depodan sonra iki hat ile Bodrum Yarımadasına dağılmakta. Birinci hat Yalı mahallesi tarafına giderken ikinci ve asıl hattı ise Bodrum ilçe merkezi ile Konacık, Gümüşlük, Yalıkavak ve Göktürkbükü mahalleri üzerinden bir çember çizip, Torba'daki depoya bağlanıyor. Patlamanın depo çıkışında meydana gelmesi nedeniyle Bodrum başka bir patlama olmazsa onarım gerçekleşinceye kadar yani yetkililerce belirtildiği üzere en az 36 saat susuz kalacaktır" dedi. Özçelik, küçük onarımlarda dahil edildiğinde 3 bine yaklaşan patlamaların maliyetinin MUSKİ tarafından 4.5 milyon metreküp boşa giden su ve 29 milyon TL'lik onarım ve işgücü olarak ifade edildiğini de kaydetti.

Özçelik şöyle devam etti:

"Ağustos ayında artan sıcaklık ve turist harekeleriyle birlikte, su ihtiyacının birkaç kat artması, ilave olarak su kaynaklarının azalması, söz konusu bu patlamalar sonucu oluşacak su kayıplarının hayati önemini gözler önüne sermektedir. Kurumsal, yasal ve idari problemler nedeniyle boru hattı patlamalarından kaynaklı problemin aşılamadığı bilinmekle birlikte, bölgenin susuz kalmaması, su kaynaklarımızın boşa harcanmaması, maddi kayıpların önüne geçilmesi ve de bölgenin marka değerinin korunması açısından gerekli önlemlerin alınarak soruna çok acil olarak çözüm geliştirilmesi gerekiyor."

BODRUMLULAR TEPKİLİ

Bodrum isale hattındaki patlama nedeniyle 36 saat su verilemeyen Bodrumlular, duruma tepki gösterdi. Bodrum'da isale hattında yaşanan patlaklar nedeniyle suların kesilmesinin önüne bir türlü geçilmediğini belirten emekli bankacı Musfata Can (53), "Havalar sıcak. Pandemi dönemindeyiz. Temizlik ve hijyen önemli. Ancak sularımız akmıyor. Belediye yetkilerinden bir an önce acil çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi.

Turgutreis mahallesinde restoran işleten Tevfik Önal (47) da "Bodrum Yarımadası'nda su kesilir mi? Esnaf olarak, susuzluktan iş yapamıyoruz. Damacanalarla su taşımaktan bıktık artık. Havalar sıcak, ter içinde kalıyoruz. Eve gideceğiz, duş alacağız ama sular akmıyor. Pandemi döneminde bu olacak iş mi? Bir an önce çözüm bulunmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Döner ustası Onur Kaval (35) da isale hattında yaşanan patlaklar nedeniyle özelliklye Temmuz - Ağustos gibi yaz aylarında yaşanan bu su kesintilerinden bıktıklarını belirtip, "Bu Bodrum'a yakışmayan bir durum. Yetkililerden bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

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Son dakika gündem: İsale hattında Bodrum'u 36 saat susuz bırakan patlama

Kaynak: DHA

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