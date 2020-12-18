Son dakika gündem: Irmakta bacakları bağlı 2 kuzu ölüsü bulundu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki ırmakta bacaklarından bağlı 2 kuzu ölüsü bulundu.

Arkadaşlarıyla balık avlamak için çarşamba günü Manavgat'a bağlı Boğaz mevkiine giden Emre Balaban, iskelenin alt kısmında, Manavgat Irmağı'nda i2 kuzu ölüsü olduğunu fark etti. Balaban, kuzuları ırmaktan çıkarınca bacaklarının bağlı olduğunu gördü. Balaban, bunu yapanın insan olamayacağını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN