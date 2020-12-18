Son dakika gündem: Irmakta bacakları bağlı 2 kuzu ölüsü bulundu
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Son dakika gündem: Irmakta bacakları bağlı 2 kuzu ölüsü bulundu

18.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:55
Son dakika gündem: Irmakta bacakları bağlı 2 kuzu ölüsü bulundu

Son dakika gelişmesine göre ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki ırmakta bacaklarından bağlı 2 kuzu ölüsü bulundu.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki ırmakta bacaklarından bağlı 2 kuzu ölüsü bulundu.

Arkadaşlarıyla balık avlamak için çarşamba günü Manavgat'a bağlı Boğaz mevkiine giden Emre Balaban, iskelenin alt kısmında, Manavgat Irmağı'nda i2 kuzu ölüsü olduğunu fark etti. Balaban, kuzuları ırmaktan çıkarınca bacaklarının bağlı olduğunu gördü. Balaban, bunu yapanın insan olamayacağını söyledi. 


Son dakika gündem: Irmakta bacakları bağlı 2 kuzu ölüsü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

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