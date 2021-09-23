Sırtını çivili tablaya dayayıp karnında balyozla 10 kiremit kırdırdı - Haberler
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Sırtını çivili tablaya dayayıp karnında balyozla 10 kiremit kırdırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Manisa'da yaşayan İranlı karate antrenörü Reihaneh Rotivand Ghiyasvand, kadın-erkek eşitliğine dikkat çekmek için sırtını çivili tablaya dayayıp karnında balyozla 10 kiremit kırdırdı.

MANİSA (İHA) - Manisa'da yaşayan İranlı karate antrenörü Reihaneh Rotivand Ghiyasvand, kadın-erkek eşitliğine dikkat çekmek için sırtını çivili tablaya dayayıp karnında balyozla 10 kiremit kırdırdı. Ghiyasvand, cesaret isteyen gösterinin aslında bir teknik gerektirdiğini söyledi.

Genelde erkek karatecilerin yaptığı ölümcül gösteriye bu kez Manisa'da İranlı kadın karate antrenörü Reihaneh Rotivand Ghiyasvand imza attı. Üstü çivilerle dolu tablanın üzerine sırt üstü uzanan ve karnının üzerine yaklaşık 25 kiloluk 10 kiremit yerleştirilen Ghiyasvand, yaklaşık 25 kiloluk balyoz darbesiyle birlikte 50 kiloluk bir baskıyı başarılı bir şekilde karşılayarak şovunu tamamladı. Kiremitlerin kırılmasının ardından 'Şükür iyiyim bir şey yok' diyen Ghiyasvand, gösteriyi tüm dünyada kadın ve erkeklerin eşit olduğunu göstermek için gerçekleştirdiğini söyledi.

27 yıldır karate sporuyla ilgilenen karate antrenörü Reihaneh Rotivand Ghiyasvand, "İranlıyım ve karate hocasıyım. Branşım Shitoryu. Bugün cesaret isteyen bir şov yapmak istedim. Erkek ve kadın hiç fark etmez. Kadın ve erkeklerin eşit olduğunu göstermek istedim. Hem hakemim hem sertifikam var. Profesyonel olarak 27 senedir karate ile ilgileniyorum. 6 senedir Türkiye'deyim. Siyah kuşak 5. dan sahibiyim. Komite kontrollü çalışıyorum ve Almanya'da temsilciyim. Manisa'da, Türkiye'de 2 senedir temsilcilik yapıyorum. Karate, wushu gibi sporlar savaş sporu değil, bunların hepsi birer teknik. Cesaret ve kendine güven önemli. Yaptığım şov hareketinde kadın-erkek eşitliği ve benim için vatanın tüm dünya olduğunu bir mesaj olarak göstermek istiyordum. Özellikle Türkiye'ye bize sunduğu bu fırsat için teşekkür etmek istiyorum. Farklı kulüplerde öğretmenlik yaptım. Geniş karate dünyası ile birlikte olup dünyamızı huzur içinde görmek, savaşların sona ermesi ve insanların gerçek mutluluk ve barış içerisinde yaşamalarını diliyorum" dedi.

Tehlikeli gösteride kiremitleri balyoz darbesiyle kıran 6 ayrı spor dalında antrenör ve uluslararası hakem olan İlhan Koç ise, "Bundan 25-30 sene önce ölüm gösterileri yapıyordum, bundan çok daha tehlikeli gösterileri bir erkek olarak yapıyordum. İlk kez bir bayan Manisa ilinde biraz hareket olsun, ilgi olsun diye çivilerin üzerindeki bir bayanın üzerine 10 kiremit koyup balyozla kiremitleri kırdık. Oldukça başarılıydı. Uzun zamandır çalışıyordu, karın kasları oldukça güçlü. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

Sırtını çivili tablaya dayayıp karnında balyozla 10 kiremit kırdırdı

Sırtını çivili tablaya dayayıp karnında balyozla 10 kiremit kırdırdı

Sırtını çivili tablaya dayayıp karnında balyozla 10 kiremit kırdırdı

Sırtını çivili tablaya dayayıp karnında balyozla 10 kiremit kırdırdı

Sırtını çivili tablaya dayayıp karnında balyozla 10 kiremit kırdırdı

Sırtını çivili tablaya dayayıp karnında balyozla 10 kiremit kırdırdı

Sırtını çivili tablaya dayayıp karnında balyozla 10 kiremit kırdırdı

Sırtını çivili tablaya dayayıp karnında balyozla 10 kiremit kırdırdı

Sırtını çivili tablaya dayayıp karnında balyozla 10 kiremit kırdırdı

Sırtını çivili tablaya dayayıp karnında balyozla 10 kiremit kırdırdı

Sırtını çivili tablaya dayayıp karnında balyozla 10 kiremit kırdırdı

Sırtını çivili tablaya dayayıp karnında balyozla 10 kiremit kırdırdı

Sırtını çivili tablaya dayayıp karnında balyozla 10 kiremit kırdırdı

Sırtını çivili tablaya dayayıp karnında balyozla 10 kiremit kırdırdı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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