İran kara yolunda 'kar' kazaları; sürücüler yolda kaldı
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İran kara yolunda 'kar' kazaları; sürücüler yolda kaldı

12.03.2021 12:58 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:37
İran kara yolunda 'kar' kazaları; sürücüler yolda kaldı

AĞRI'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Ağrı- İran kara yolunda, yaralananların da olduğu kazalar meydana geldi.

AĞRI'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Ağrı- İran kara yolunda, yaralananların da olduğu kazalar meydana geldi. Sürücüler, yolda kalırken, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Yol, tipi yüzünden ulaşıma kapatıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisine alan kar yağışı ve tipi, Ağrı'da ulaşımı olumsuz etkiledi. Kentte 204 köy yolu kapanırken, Ağrı- İran kara yolunda ulaşım aksadı. Bu sabahtan itibaren tipi nedeniyle Ağrı- İran yolunda sürücüler, mahsur kaldı. Kar yağışı nedeniyle de yaralananların olduğu kazalar meydana geldi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırırken, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri de bölgede çalışma başlattı. Yol, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ekipler, kara yolunda denetimlerini sürdürüyor. 

İran kara yolunda 'kar' kazaları; sürücüler yolda kaldı
İran kara yolunda 'kar' kazaları; sürücüler yolda kaldı
İran kara yolunda 'kar' kazaları; sürücüler yolda kaldı
İran kara yolunda 'kar' kazaları; sürücüler yolda kaldı
İran kara yolunda 'kar' kazaları; sürücüler yolda kaldı
İran kara yolunda 'kar' kazaları; sürücüler yolda kaldı
İran kara yolunda 'kar' kazaları; sürücüler yolda kaldı
İran kara yolunda 'kar' kazaları; sürücüler yolda kaldı
İran kara yolunda 'kar' kazaları; sürücüler yolda kaldı
İran kara yolunda 'kar' kazaları; sürücüler yolda kaldı
İran kara yolunda 'kar' kazaları; sürücüler yolda kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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