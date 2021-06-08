Son dakika gündem: İran Hükümet Sözcüsü, nükleer anlaşmaya bakışta Ruhani hükümeti sonrasında değişiklik olmayacağını söyledi Açıklaması
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Son dakika gündem: İran Hükümet Sözcüsü, nükleer anlaşmaya bakışta Ruhani hükümeti sonrasında değişiklik olmayacağını söyledi Açıklaması

Son dakika gündem: İran Hükümet Sözcüsü, nükleer anlaşmaya bakışta Ruhani hükümeti sonrasında değişiklik olmayacağını söyledi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak için sürdürülen görüşmelerin devletin en üst düzeyinde alınan kararlar doğrultusunda yapıldığını ve 18 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında da Tahran'ın anlaşmanın uygulanmasına ilişkin tutumunun...

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak için sürdürülen görüşmelerin devletin en üst düzeyinde alınan kararlar doğrultusunda yapıldığını ve 18 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında da Tahran'ın anlaşmanın uygulanmasına ilişkin tutumunun değişmeyeceğini belirtti.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hükümet Sözcüsü Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da sürdürülen nükleer görüşmelerde sonuca yaklaştıklarını aktaran Rebii, "Kalan zamanda görüşmeleri sonuçlandırmaya odaklandık. Şu anda farklı olasılıklar hakkındaki spekülasyonlarla ilgilenmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Rebii, 18 Haziran'da yapılacak seçim sonrasında göreve gelecek hükümetin nükleer anlaşma konusunda farklı bir yaklaşım sergileyip sergilemeyeceğine dair soru üzerine, nükleer konunun devletin en üst düzeyinde alınan kararlarla ilerleyen ulusal bir mesele olduğunu ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başındaki hükümetin iktidardan ayrılmasının bu konuya etkisi olmayacağını söyledi.

Ulusal meselelerde şu ana kadar önceki hükümetler tarafından elde edilen sonucun daha sonra da sürdürüldüğünü ifade eden Rebii, "Müzakereler ve sonuçlarıyla ilgili kararlar tüm sistemin oy birliği ile alınır. Gelecek hükümet de bu yaklaşımı sürdürecektir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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Son dakika gündem: İran Hükümet Sözcüsü, nükleer anlaşmaya bakışta Ruhani hükümeti sonrasında değişiklik olmayacağını söyledi Açıklaması - Haberler
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