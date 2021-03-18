Son dakika gündem: İran Dışişleri Bakanı Zarif yarın Türkiye'ye gelecek
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Son dakika gündem: İran Dışişleri Bakanı Zarif yarın Türkiye'ye gelecek

18.03.2021 23:25 | Son Güncelleme: 18.03.2021 23:29
Son dakika gündem: İran Dışişleri Bakanı Zarif yarın Türkiye'ye gelecek

Gelen son dakika haberlerine göre İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, yarın Türkiye'ye bir ziyarette bulunacağı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, yarın Türkiye'ye bir ziyarette bulunacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Zarif, yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Açıklamada, "Ziyaret kapsamında, Türkiye-İran ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Zarif ziyaretini İstanbul'a gerçekleştirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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