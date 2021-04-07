Son dakika gündem: İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Kazakistan'ın Bender Abbas Limanı'na erişimini destekliyoruz"

Son dakika haberine göre İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile görüşmesinde, Kazakistan'ın İran'ın Fars Körfezi'ndeki Bender Abbas Limanı'na erişimini destekleyeceklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile görüşmesinde, Kazakistan'ın İran'ın Fars Körfezi'ndeki Bender Abbas Limanı'na erişimini destekleyeceklerini söyledi.

Özbekistan ve Kırgızistan'dan sonra resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gelen Zarif, başkent Nur Sultan'da Kazak mevkidaşı Muhtar Tileuberdi ile görüştü.

Baş başa ve heyetler arası görüşmede bir araya gelen taraflar Kazakistan ve İran'ın ikili ve bölgesel iş birliği alanlarındaki mevcut durumunu ele aldı.

Ziyaret kapsamında iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında iş birliği programını imzalayan Tileuberdi ile Zarif, daha sonra birlikte basın toplantısı düzenledi.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Tileuberdi, İranlı mevkidaşı Zarif ile yaptıkları görüşmelerin verimli geçtiğini ve Nur Sultan ile Tahran'ın bölgesel ve uluslararası konularda karşılıklı tutumu hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Özellikle Hazar Denizi'nde ikili ve çok taraflı iş birliği konularına önem verildiğini belirten Tileuberdi, "2018'de Kazakistan'ın Aktau şehrinde gerçekleşen 5. Hazar Zirvesi'nin tarihi niteliğini değerlendirdik. Söz konusu zirvede kabul edilen Hazar Denizi'nin hukuki statüsüne ilişkin sözleşme maddelerinin uygulanması konusunda anlaştık." dedi.

Tileuberdi, 2020'de Kazakistan ile İran arasındaki ticaret hacminin yüzde 37,2 azalarak 237 milyon dolar olduğu bilgisini paylaşarak, "Karşılıklı ticareti artırma konusunda mutabık kaldık. Bu bağlamda, Basra Körfezi'nin yanı sıra Avrupa, Rusya ve Çin pazarına hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlayacak Kazakistan (Özen)-Türkmenistan (Bereket)-İran (İnceburun) güzergahındaki demir yolu hattı potansiyelinin tam kapasite kullanımının önemi vurgulandı." ifadelerini kullandı.

Görüşmede Kazakistan ile İran arasında kültür, eğitim ve bilim alanlarında iş birliği bağlarının kurulması konusunda da anlaşma sağlandığını aktaran Tileuberdi, eski el yazmalarının birlikte incelenmesi, bilim insanlarının karşılıklı ziyaretleri konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif ise Kazakistan ile tarihi, ekonomik, kültürel bağları önemsediklerini ve Hazar Denizi'nin iki ülke arasında barışçıl amaçlarla kullanılması konusunun altını çizdiklerini bildirdi.

Zarif, Hazar Denizi Ülkeleri arasında iş birliğini güçlendirmenin önemine vurgu yaptıklarını kaydederek, "Ülkelerimizin Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesindeki iş birliği çok önemli. Biz Kazakistan'ın Bender Abbas Limanı'na erişimini destekliyoruz ve buna gerekli koşulları sağlayacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova