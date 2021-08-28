Son dakika gündem: İran'dan, İsrail Başbakanı ile görüşen Biden'ın "Tahran'a karşı başka seçeneklere hazırız" açıklamasına tepki
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Son dakika gündem: İran'dan, İsrail Başbakanı ile görüşen Biden'ın "Tahran'a karşı başka seçeneklere hazırız" açıklamasına tepki

Son dakika gündem: İran'dan, İsrail Başbakanı ile görüşen Biden'ın 'Tahran'a karşı başka seçeneklere hazırız' açıklamasına tepki
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İran'a ilişkin "Diplomaside başarı sağlanamazsa, başka seçeneklere yönelmeye hazırız" açıklamasının yasa dışı bir tehdit olduğunu ve buna karşılık verme hakkına sahip olduklarını ifade etti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İran'a ilişkin "Diplomaside başarı sağlanamazsa, başka seçeneklere yönelmeye hazırız" açıklamasının yasa dışı bir tehdit olduğunu ve buna karşılık verme hakkına sahip olduklarını ifade etti.

Şemhani, Twitter hesabından İngilizce, Arapça, İbranice ve Farsça paylaştığı mesajında, Biden ve İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, dün Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmede İran hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

ABD ve İsrailli liderlerin İran'a yönelik açıklamalarını tehdit olarak gördüklerine işaret eden Şemhani, "Biden ve Bennett arasındaki ilk görüşme ve İran'a karşı 'diğer seçenekler' vurgusu, başka bir ülkeye yönelik yasa dışı bir tehdit anlamına gelirken İran'ın 'mevcut seçeneklere' yanıt verme hakkını teyit etmektedir." ifadelerini kullandı.

Biden yönetimi, Trump'ın yaptırım politikasının aksine İran'la diplomasiyi önceliyor

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Washington, 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Yaptırımlara karşılık 8 Mayıs 2019'da kademeli olarak anlaşmadaki taahhütlerini durdurmaya başlayan İran, 5 Ocak 2020'de anlaşmadaki taahhütlerini tamamen durdurmuş ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemi dahil bir dizi adım atmıştı.

ABD'de göreve gelen Joe Biden yönetimi, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini duyurmuştu. İran ise anlaşmadan çekilen taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönmesini ve yaptırımlarını kaldırması gerektiğini açıklamıştı.

Nükleer anlaşmanın tarafları, 6 Nisan'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da görüşmelere başlamıştı. Görüşmelere haziran sonunda ara verilmişti. Bu süreçte İran'da önceki hükümetin aksine Batı'ya karşı mesafeli politikaları destekleyen Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin oluşturduğu yeni hükümet göreve gelirken görüşmelerin ne zaman yeniden başlayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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