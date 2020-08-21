Son dakika gündem: İran'da zincirleme trafik kazası: 14 ölü
Son dakika gelişmesine göre İran'ın Rezevi Horasanı eyaletinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti.
21.08.2020 17:19 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:23
İran'ın Rezevi Horasanı eyaletinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti.
İran devlet televizyonuna göre, Sabzevar ilçesine doğru ilerleyen 44 ton un yüklü tır, freni boşalması nedeniyle seyir halindeki 9 araca çarptı.
Kazada 14 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı açıklandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ve ölü sayısının artabileceği bildirildi.
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Kaynak: AA