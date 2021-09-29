Son dakika gündem: İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 272 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika gündem: İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 272 kişi hayatını kaybetti

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 272 kişi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 272 artarak 120 bin 160'a yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 272 artarak 120 bin 160'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 13 bin 271 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1891'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 572 bin 962'ye yükseldiği ülkede, 272 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 120 bin 160'a çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 6 bin 16 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, 37 milyon 748 bin 710 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 16 milyon 60 bin 951 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 53 milyon 809 bin 661 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 29 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı", 224 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 165 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 30 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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