Son dakika gündem: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 88 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 88 kişi hayatını kaybetti

11.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:02
Son dakika gündem: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 88 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 88 artarak 61 bin 16'ya yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 88 artarak 61 bin 16'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 8 bin 308 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 716'sının hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, ağır hastalardan 88 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, virüs kaynaklı toplam can kaybının 61 bin 16'ya, vaka sayısının da 1 milyon 723 bin 470'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 818'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 471 bin 179'a ulaştığını bildirdi.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfusluk ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 11 milyon 528 bin 450 olduğunu kaydetti.

Sözcü Lari, ülke genelinde 11 şehrin kırmızı, 32 şehrin turuncu, 251 şehrin sarı ve 154 şehrin de mavi bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Cahit Özkan Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Caner Erkin Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 88 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 14:02:58. #1.15#
title