Son dakika gündem: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 80 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika gündem: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 80 kişi hayatını kaybetti

22.03.2021 12:47 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:51
Son dakika gündem: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 80 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 80 artarak 61 bin 877'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 80 artarak 61 bin 877'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 80 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 357 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 773'ünün hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Lari böylece toplam can kaybının 61 bin 877'ye, vaka sayısının da 1 milyon 808 bin 422'ye çıktığını belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 861'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 549 bin 649'a ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 12 milyon 221 bin 274 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü??????? ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 12 şehrin "kırmızı", 39 şehrin "turuncu" olarak belirlendiğini ve buralara giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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