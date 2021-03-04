Son dakika gündem: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 78 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 78 artarak 60 bin 431'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 78 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 8 bin 404 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 709'unun hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 60 bin 431'e, vaka sayısının da 1 milyon 665 bin 103'e çıktığını kaydetti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 760'ının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 420 bin 958'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 11 milyon 92 bin 900 olduğunu bildirdi.

Sözcü Lari, ülke genelinde risk durumuna göre 11 şehrin "kırmızı", 32 şehrin "turuncu", 251 şehrin "sarı" ve 154 şehrin de "mavi" bölgeler olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun