Son dakika gündem: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 71 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 71 artarak 57 bin 807'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 71 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 573 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 650'sinin hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 57 bin 807'ye, vaka sayısının da 1 milyon 405 bin 414'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 990'ının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 196 bin 374'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede yapılan toplam test sayısının 9 milyon 176 bin 899 olduğunu kaydetti.

Ülkede yüksek riskli olarak nitelenen kırmızı seviyesinde şehir kalmadığını ifade eden Sözcü Lari, 18 şehrin turuncu, 154 şehrin sarı ve 276 şehrin de mavi olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun