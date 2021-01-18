Son dakika gündem: İran'da DMTK Üyesi Kermani: "ABD'nin, sahte Kovid-19 aşısıyla insanlarımızı öldürmesi uzak bir ihtimal değil"
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Son dakika gündem: İran'da DMTK Üyesi Kermani: "ABD'nin, sahte Kovid-19 aşısıyla insanlarımızı öldürmesi uzak bir ihtimal değil"

18.01.2021 16:23 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:26
Son dakika gündem: İran'da DMTK Üyesi Kermani:

Son dakika gündem haberi... İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Üyesi Ayetullah Muvahhidi Kermani, İran'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ABD'den alacağı aşının sahte olabileceği ve bu ülkenin İran halkını bununla öldürebileceğini savundu.

İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Üyesi Ayetullah Muvahhidi Kermani, İran'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ABD'den alacağı aşının sahte olabileceği ve bu ülkenin İran halkını bununla öldürebileceğini savundu.

Mehr Haber Ajansına konuşan Kermani, ülke lideri Ali Hamaney'in ABD ve İngiliz üretimi Kovid-19 aşılarının ülkeye girişini yasaklamasını değerlendirdi.

Muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Kermani, "ABD'nin tıbbi hizmet adına bizden para almak için İran'a sahte aşılar göndermesi ve daha sonra insanlarımızı hasta etmesi veya öldürmesi uzak bir ihtimal değil." dedi.

Hamaney'in konuyla ilgili görüşlerinin tamamen bilimsel olduğunu öne süren Kermani, adı geçen ülkelerin İran'a düşmanlık yaptıklarını ve güvenilmez olduklarını söyledi.

İran lideri Hamaney, 8 Ocak'ta devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında "güvensiz" olduğu gerekçesiyle Amerikan ve İngiliz üretimi aşıların ülkeye girişini yasakladığını açıklamıştı. Hamaney, 1985'te 400'ü aşkın kişinin ölümüne yol açan "kirli kan skandalına" karışan Fransa'ya da aşı konusunda güvenmediğini ifade etmişti.

Hamaney'in açıklamasının ardından İran Kızılayı, ABD'deki İranlılar aracılığıyla Pfizer-BionTech şirketinden 150 bin doz Kovid-19 aşısının alımının iptal edildiğini duyurmuştu.

Orta Doğu'da salgının en ağır yaşandığı ülkelerin başında gelen İran'da yetkililer, ABD'nin tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle Kovid-19 aşısı temininde sorunlar yaşadıklarını belirtiyor. Buna rağmen "güvensiz" olduğu gerekçesiyle Pfizer'den gelecek aşıların iptal edilmesi İran'da sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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