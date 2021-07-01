Son dakika gündem: İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Kovid-19 nedeniyle 1 milyon 100 bin kişi işsiz kaldı"
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Son dakika gündem: İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Kovid-19 nedeniyle 1 milyon 100 bin kişi işsiz kaldı"

Son dakika gündem: İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Kovid-19 nedeniyle 1 milyon 100 bin kişi işsiz kaldı'
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede 1 milyon 100 bin kişinin işsiz kaldığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede 1 milyon 100 bin kişinin işsiz kaldığını söyledi.

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde hayata geçirilen muhtelif projelerin açılış törenine video konferans yöntemiyle katılan Ruhani, yaptığı konuşmada İran'daki ekonomik sorunlara değindi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden hayata geçirdiği yaptırımların fiyatlar ve enflasyon açısından İran halkının üzerinde ağır bir baskı oluşturduğunu ifade eden Ruhani, "Kovid-19 nedeniyle 1 milyon 100 bin kişi işsiz kaldı. Bir milyon insanın işsiz kalması milyonlarca kişiyi meşakkatlerle karşı karşıya bırakıyor. Ekonomik savaş, kuraklık ve sel, halkın sıkıntı yaşamasına neden oldu." dedi.

Salgın sürecinde yaptırımlardan kaynaklı bir dizi engellerle karşılaştıklarını aktaran Ruhani, "Maske istiyorduk ancak kimse bize maske vermiyordu. Kimse bize solunum cihazı vermiyordu. Trump ahmağı 'Solunum cihazı isterseniz size 4 tane gönderelim' diye mesaj göndermişti. Ben de 'İstiyorsanız biz size 40 tane gönderelim' dedim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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