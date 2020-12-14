Son dakika gündem: İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: "Erdoğan'ın, İran'ın toprak bütünlüğüne ya da halkına hakaret kastı taşımasını uzak bir ihtimal olarak görüyorum"

Edinilen son dakika haberine göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: "Erdoğan'ın, İran'ın toprak bütünlüğüne ya da halkına hakaret kastı taşımasını uzak bir ihtimal olarak görüyorum"