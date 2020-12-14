Son dakika gündem: İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: "Erdoğan'ın, İran'ın toprak bütünlüğüne ya da halkına hakaret kastı taşımasını uzak bir ihtimal olarak görüyorum"
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Son dakika gündem: İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: "Erdoğan'ın, İran'ın toprak bütünlüğüne ya da halkına hakaret kastı taşımasını uzak bir ihtimal olarak görüyorum"

14.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:12
Son dakika gündem: İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani:

Edinilen son dakika haberine göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: "Erdoğan'ın, İran'ın toprak bütünlüğüne ya da halkına hakaret kastı taşımasını uzak bir ihtimal olarak görüyorum"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: "Erdoğan'ın, İran'ın toprak bütünlüğüne ya da halkına hakaret kastı taşımasını uzak bir ihtimal olarak görüyorum"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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