MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 Pkk'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirilirken, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist de SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet