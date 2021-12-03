MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirilirken, TSK ve MİT'in koordineli... - Haberler
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MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirilirken, TSK ve MİT'in koordineli...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
MSB:

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirilirken, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist de SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 Pkk'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirilirken, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist de SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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