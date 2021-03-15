Son dakika gündem: Irak'taki silahlı saldırıda güvenlik görevlisi ve annesi hayatını kaybetti
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Son dakika gündem: Irak'taki silahlı saldırıda güvenlik görevlisi ve annesi hayatını kaybetti

15.03.2021 02:37 | Son Güncelleme: 15.03.2021 02:44
Son dakika gündem: Irak'taki silahlı saldırıda güvenlik görevlisi ve annesi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde, evine düzenlenen silahlı saldırıda, güvenlik görevlisi ve annesi yaşamını yitirdi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde, evine düzenlenen silahlı saldırıda, güvenlik görevlisi ve annesi yaşamını yitirdi.

Bağdat emniyetinden Hatem el-Cabiri, AA muhabirine, güvenlik görevlisinin evine yönelik saldırının, terör örgütü DEAŞ unsurlarınca düzenlendiği ihtimali üzerinde durulduğunu söyledi.

Cabiri, bölgenin kordon altına alındığını ve saldırganların yakalanması için çaba gösterildiğini vurguladı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Irak'ın, DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıldan uzun süre geçmesine rağmen örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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