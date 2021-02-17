Son dakika gündem: Irak'ta KDP'li milletvekili Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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Son dakika gündem: Irak'ta KDP'li milletvekili Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

17.02.2021 12:41 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:44
Son dakika gündem: Irak'ta KDP'li milletvekili Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Irak'ta Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Milletvekili Aram Baleteyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Irak'ta Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Milletvekili Aram Baleteyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Irak Meclisi'ndeki KDP'nin Grup Sözcüsü Baleteyi'nin yaklaşık üç aydır Kovid-19'u yenebilmek için yoğun bir tedavi sürecinde olduğu ancak tüm çabalara rağmen virüse yenik düştüğü kaydedildi.

Baleteyi'nin kısa bir süre önce ölen babasının yanına defnedileceği aktarıldı.

Irak'ta virüs nedeniyle daha önce 3 milletvekili hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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