Son dakika gündem: Irak'ta DEAŞ saldırısında 1 asker hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Irak'ın doğusundaki bir güvenlik noktasına DEAŞ'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda bir Irak askerinin öldüğü ve bir askeri aracın kullanılamaz hale geldiği bildirildi.