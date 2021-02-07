Son dakika gündem: Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı
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Son dakika gündem: Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı

07.02.2021 17:27 | Son Güncelleme: 07.02.2021 17:30
Son dakika gündem: Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı

Son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 9, Suudi Arabistan'da 5, Kuveyt'te 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 9, Suudi Arabistan'da 5, Kuveyt'te 2 kişi hayatını kaybetti.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi, 1134 kişi enfekte oldu, 1026 hasta ise iyileşti.

Salgında ölü sayısının 13 bin 120'ye, vaka sayısının da 628 bin 550'ye çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 600 bin 193 oldu.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, son bir günde Kovid-19'dan 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 317 yeni vaka tespit edildiğini, 278 hastanın ise iyileştiğini duyurdu.

Virüs kaynaklı can kaybının 6 bin 402'ye, vaka sayısının da 370 bin 278'e yükseldiğini aktaran bakanlık, iyileşen hasta sayısını ise 361 bin 515 olarak açıkladı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 2 kişi daha yaşamını yitirdi, 962 vaka tespit edildi, 445 kişi ise iyileşti.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 966'ya, vaka sayısı 170 bin 998'e, iyileşen hasta sayısı da 161 bin 538'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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