Son dakika gündem: Irak'ın Süleymaniye vilayetindeki gösterilerde 1 gösterici hayatını kaybetti

Son dakika haber: Irak'ın Süleymaniye vilayetine bağlı Kifri ilçesinde, hükümet karşıtı gösterilerde 1 gösterici hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Irak'ın Süleymaniye vilayetine bağlı Kifri ilçesinde, hükümet karşıtı gösterilerde 1 gösterici hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Germiyan Sağlık Müdürü Dr. Sirvan Cemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açılan ateş sonucu başından yaralanan 21 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiğini, bir göstericinin ağır yaralandığını belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) yerel medyada ise söz konusu kişilerin Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Parti (KDP) binasını basmak istediği yönünde haberler yer aldı.

Süleymaniye ve Halepçe'de memur maaşlarının gecikmesi nedeniyle IKBY hükümetinin protesto edildiği gösterilerde 7 Aralık'tan bu yana 9 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, göstericilerin arasına Suriye'den ve IKBY dışından gelenlerin sızdığını belirterek, şiddet olaylarının arkasında terör örgütü PKK'nın olduğu imasında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci