Son dakika gündem: Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Göklerin kartalları"nın her daim görevinin başında olduğu belirtildi.

Açıklamada, TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan