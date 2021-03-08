Son dakika gündem: Irak Cumhurbaşkanı Salih DEAŞ'tan kurtarılan Ezidi, Türkmen ve Şebek kadınlarla ilgili yasayı onayladı
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Son dakika gündem: Irak Cumhurbaşkanı Salih DEAŞ'tan kurtarılan Ezidi, Türkmen ve Şebek kadınlarla ilgili yasayı onayladı

08.03.2021 19:23 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:26
Son dakika gündem: Irak Cumhurbaşkanı Salih DEAŞ'tan kurtarılan Ezidi, Türkmen ve Şebek kadınlarla ilgili yasayı onayladı

Gelen son dakika haberine göre Irak'ta terör örgütü DEAŞ'tan zarar gören Ezidi, Türkmen ve Şebek kadınların topluma kazandırılması ve korunmasıyla ilgili yasa, Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından onaylandı.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'tan zarar gören Ezidi, Türkmen ve Şebek kadınların topluma kazandırılması ve korunmasıyla ilgili yasa, Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından onaylandı.

Salih, Irak Meclisinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, kadın milletvekilleri ve DEAŞ'tan kurtarılan bazı kadınların da yer aldığı etkinlik sırasında Cumhurbaşkanı Salih, DEAŞ'tan kurtarılan kadınlarla ilgili yasayı onayladı.

Salih, sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya Kadınlar Günü'nde terör kurbanı Ezidi, Türkmen, Şebek ve Hristiyan kadınların yasasını onaylamaktan onur duydum." ifadelerini kullandı.

Meclisin ardından Cumhurbaşkanı'nın da onayladığı yasada, DEAŞ terörünün Ezidi, Türkmen ve Şebek kadınlara yönelik işler suçlar, "insanlığı karşı suç ve toplu katliam" olarak nitelendirildi.

Kanunla ayrıca cinsel taciz ve zararla psikolojik ve toplumsal travma gibi eylemlere maruz kalanların topluma kazandırılması ve korunması da öngörülüyor.

Terör örgütü DEAŞ, 2014 yılında ele geçirdiği Irak'ın Musul kentinde çok sayıda Ezidi, Türkmen ve Şebek kadını kaçırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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