Son dakika gündem: İnşaattan demir çalan şüpheli suçüstü yakalandı
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Son dakika gündem: İnşaattan demir çalan şüpheli suçüstü yakalandı

06.03.2021 23:16 | Son Güncelleme: 06.03.2021 23:20
Son dakika gündem: İnşaattan demir çalan şüpheli suçüstü yakalandı

Son dakika gündem haberi: ADIYAMAN'da inşaat demirlerini çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da inşaat demirlerini çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde yaşandı. Mahmut K.'ye ait olan ve yapımı devam eden 3 katlı binadan demirleri çalan şüpheliyi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri demirleri çalan H.Ö,'yü suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Son dakika gündem: İnşaattan demir çalan şüpheli suçüstü yakalandı
Son dakika gündem: İnşaattan demir çalan şüpheli suçüstü yakalandı
Son dakika gündem: İnşaattan demir çalan şüpheli suçüstü yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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