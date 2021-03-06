Son dakika gündem: İnşaattan demir çalan şüpheli suçüstü yakalandı

ADIYAMAN'da inşaat demirlerini çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde yaşandı. Mahmut K.'ye ait olan ve yapımı devam eden 3 katlı binadan demirleri çalan şüpheliyi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri demirleri çalan H.Ö,'yü suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN