Son dakika gündem: İngiltere Savunma Bakanlığı, Kabil Havalimanı'ndaki kaosta 7 Afgan'ın öldüğünü açıkladı
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Son dakika gündem: İngiltere Savunma Bakanlığı, Kabil Havalimanı'ndaki kaosta 7 Afgan'ın öldüğünü açıkladı

Son dakika gündem: İngiltere Savunma Bakanlığı, Kabil Havalimanı'ndaki kaosta 7 Afgan'ın öldüğünü açıkladı
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... İngiltere Savunma Bakanlığı, Afganistan'da Kabil Havalimanı'na girmeye çalışan panik halindeki grupta yer alan 7 Afgan sivilin öldüğünü duyurdu.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Afganistan'da Kabil Havalimanı'na girmeye çalışan panik halindeki grupta yer alan 7 Afgan sivilin öldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kabil Havalimanı yakınlarındaki kalabalığın içinde yer alan 7 Afgan sivilin hayatını kaybettiği belirtilerek, "Sahadaki koşullar son derece zorlu olmaya devam ediyor ancak durumu olabildiğince güvenli şekilde yönetmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken, Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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