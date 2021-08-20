Son dakika gündem: İngiltere, muhalif Navalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili 7 Rus istihbarat ajanına yaptırım kararı aldı
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Son dakika gündem: İngiltere, muhalif Navalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili 7 Rus istihbarat ajanına yaptırım kararı aldı

Son dakika gündem: İngiltere, muhalif Navalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili 7 Rus istihbarat ajanına yaptırım kararı aldı
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İngiltere, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesinin yıl dönümünde 7 Rus istihbarat ajanı hakkında mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı kararı aldı.

İngiltere, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesinin yıl dönümünde 7 Rus istihbarat ajanı hakkında mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı kararı aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yaptırım uygulanan Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) 7 kişinin, 20 Ağustos 2020'de Navalnıy'a yönelik saldırının planlanması veya gerçekleştirilmesinden doğrudan sorumlu olduğu ve bu yaptırım kararlarının ABD ile birlikte alındığı belirtildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Aleksey Navalnıy'ın bir yıl önce korkunç şekilde zehirlenmesinden beri İngiltere, bu dehşete düşüren harekete karşı uluslararası tepkinin ön saflarında yer aldı. Rus devletine herhangi bir kimyasal silah kullanımının uluslararası hukuku ihlal ettiğine ve şeffaf ceza soruşturması yapılması gerektiğine dair açık bir mesaj gönderiyoruz. Rusya'yı, Novichok sinir gazı stokunun tamamını açıklamaya davet ediyoruz."

Rus muhalif Navalnıy'ın tutuklanması

Sibirya'dan 20 Ağustos 2020'de Moskova'ya dönüşü sırasında uçakta rahatsızlanan 44 yaşındaki Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel uçakla tedavi için Berlin'e getirilmişti. Almanya, Rus muhalifin kesin olarak zehirlendiğinden emin olduklarını duyurmuştu.

Aleksey Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat'ta Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, mahkeme Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezasını adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy'ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.

Rusya'nın çeşitli kentlerinde tutuklu Navalnıy'ın tahliyesi için izinsiz gösteriler düzenlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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