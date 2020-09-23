Son dakika gündem: İngiltere'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayıları yüksek seyrediyor
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Son dakika gündem: İngiltere'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayıları yüksek seyrediyor

23.09.2020 19:01 | Son Güncelleme: 23.09.2020 19:04
Son dakika gündem: İngiltere'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayıları yüksek seyrediyor

Son dakika haberleri: İngiltere'de son 24 saatte 6 bin 178 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana üçüncü en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.

İngiltere'de son 24 saatte 6 bin 178 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana üçüncü en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 37 artarak 41 bin 862'ye ulaştı.

Son 24 saatte 6 bin 178 yeni vaka tespit edildi. Bu, salgının başından bu yana görülen en yüksek üçüncü vaka sayısı oldu. Ülkede, 1 Mayıs'ta 6 bin 201 ve 5 Nisan'da da 6 bin 199 vaka sayısı açıklanmıştı. Toplam vaka sayısı ise 409 bin 729'a yükseldi.

Yeni tedbirler

Başbakan Boris Johnson'ın dün açıkladığı, yarından itibaren geçerli olacak yeni önlemler kapsamında tüm bar ve restoranlar sadece masalara hizmet verecek ve saat 22.00'de kapanacak. Perakende mağazaları ve taksiler ile konaklama sektöründeki mekanlarda da maske takmak zorunlu olacak. 28 Eylül'den itibaren düğün törenlerine katılacak kişi sayısı 30'dan 15'e düşürülecek.

Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı. Yeni düzenlemeyle bu yasak kapalı spor salonlarındaki takım sporları için de geçerli olacak. Stadyumların 1 Ekim'de kısmen yeniden açılmasına ilişkin plan da rafa kaldırıldı.

Yeni önlemler kapsamında ayrıca, maske takmama veya 6 kişi kuralını çiğnemenin cezası 2 katı artırılarak 200 sterline çıkarıldı. Hükümet, bu konuda askerden destek alma seçeneğini de masada tutuyor. Johnson, bu kısıtlamaların 6 ay süreyle geçerli olabileceğini söylemişti.

Günlük 50 bin vakadan korkuluyor

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün olduğu İngiltere'de vaka sayısı ağustostan itibaren yükselişe geçmişti.

İngiltere'de hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının her hafta 2 kat arttığına dikkati çekerek, bu şekilde devam etmesi durumunda ekim ayı ortalarında günlük 50 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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