Son dakika gündem: İngiltere'de Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 1,3 milyona çıktı
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Son dakika gündem: İngiltere'de Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 1,3 milyona çıktı

05.01.2021 21:17 | Son Güncelleme: 05.01.2021 21:20
Son dakika gündem: İngiltere'de Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 1,3 milyona çıktı

Gelen son dakika haberlerine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, şu ana kadar 1,3 milyon kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığı ve şubat ortasına kadar bu sayının 13 milyonu geçmesini hedeflediklerini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, şu ana kadar 1,3 milyon kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığı ve şubat ortasına kadar bu sayının 13 milyonu geçmesini hedeflediklerini bildirdi.

Johnson, düzenlediği basın toplantısında, şimdiye kadar 80 yaşından büyük 650 bin kişiye aşı yapıldığını söyledi.

Bu sayının ülkedeki 80 yaş üzerindekilerin yüzde 23'ünü oluşturduğunu kaydeden Johnson, böylece virüs karşısında en savunmasız olanların 4'te birinin yaklaşık 2-3 hafta içinde önemli bir korumaya sahip olacağını belirtti.

Johnson, toplamda ise 1,3 milyon kişiye aşı yapıldığını açıkladı.

Gelecek haftaya kadar ülke genelinde yaklaşık 1000 aşı merkezi oluşturacaklarını ifade eden Johnson, hedeflerin de şubat ortasına kadar 13 milyondan biraz daha fazla kişiye aşı yapılması olduğunu bildirdi.

Hedef yeterli aşı sayısına ulaşarak karantinayı kaldırmak

Başbakan Johnson, artan vakalar karşısında dün karantina ilan etmişti.

Evden çıkılmaması yönünde çağrı yapan Johnson, virüsün en çok etkilediği yaş grupları ve ciddi hastalığı bulunanlara şubat ortasına kadar aşı yapabilmeleri halinde karantinanın kaldırılacağını bildirmişti.

Pfizer-BioNTech aşısını ilk uygulayan ülke olan İngiltere, 8 Aralık'ta aşı çalışmalarına başlamıştı.

İngiliz ilaç denetim kuruluşu, yeni yıldan hemen önce de Oxford/AstraZeneca aşısına onay vermiş ve bu aşının da ilk dozu 4 Ocak'ta vurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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