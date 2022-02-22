Son dakika gündem: İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna ve çevresinde kötüleşen durumu ele almak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Johnson'ın, bölgedeki son gelişmelerle ilgili ciddi endişesini dile getirdiği ve Zelenskiy'e ilerleyen saatlerde ve günlerde bir işgalin gerçek bir olasılık olduğuna inandığını söylediği bildirildi.

Açıklamada, Johnson'ın, Kremlin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıma kararını şiddetle kınadığı ve bu adımın, Minsk anlaşmalarını ve sürecini işlevsiz hale getirdiğini söylediği aktarıldı.

İngiltere, Ukrayna'ya daha fazla savunma desteği gönderebilir

İngiltere'nin konuyu ilerleyen günlerde Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatında (AGİT) gündeme getireceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başbakan Johnson, Zelenskiy'e, İngiltere'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal eden suç ortaklarını hedef alan yaptırımlar hazırladığını ve bu önlemlerin bugün (22 Şubat'ta) yürürlüğe gireceğini söyledi. Johnson ayrıca, Ukrayna hükümetinin talebi üzerine Ukrayna'ya daha fazla savunma desteği göndermeyi araştıracağını dile getirdi."

Açıklamada, liderlerin, bir işgal durumunda Batı'nın Ukrayna'yı desteklemesi gerektiği, ancak mümkün olan son saniyeye kadar diplomatik bir çözüm aramaya devam etmesi gerektiği konusunda anlaştığı belirtilerek, "Johnson, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in eylemleri ne olursa olsun, İngiltere'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği tam destekte kararlı olacağını söyledi." denildi.