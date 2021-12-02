Son dakika gündem: İngiltere Başbakanı Johnson 3'üncü doz aşısını oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, korona virüse karşı "hatırlatıcı doz" olarak bilinen 3'üncü doz Covid-19 aşısını yaptırdı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 aşısının hatırlatıcı ya da güçlendirici dozu olarak bilinen 3'üncü doz aşısını yaptırdı. Aşısını yaptırdıktan sonra güçlendirici doz aşılarla ilgili açıklama yapan 57 yaşındaki Johnson, aşıların Omicron mutasyonuna karşı koruma sağlayacağını vurguladı.

İnsanların mutasyon nedeniyle yılbaşı programlarını iptal etmemeleri gerektiğini söyleyen Johnson, "İnsanların yapması gereken en önemli şey hükümetin belirlediği rehberliğe uymasıdır. Bir şeyleri iptal etmeye hiç gerek yok" ifadelerini kullanarak, "Yaptığımız şey, Omicron mutasyonunun yayılmasına karşı dengeli ve orantılı bir şekilde yanıt vermeye çalışmak" dedi.

Hükümetin mutasyona karşı aldığı tedbirleri hatırlatan Johnson, "Özellikle ulaşıma ve seyahatlere odaklanıyoruz. Bu ülkeye gelmek isteyen herkes için çok zor önlemler alındı. Yeni kurallara göre Omicron mutasyonu tespit edilen biri ile temasta bulunduysanız kendinizi izole etmeniz gerekiyor. Maske kullanımı ile ilgili tedbirler arttırıldı" ifadelerini kullandı.

Johnson, insanlara yapabilecekleri en önemli şeyin aşı olmaları gerektiği ve uygun koşulları karşılayanlar için hatırlatıcı aşı dozlarını olmaları gerektiğini açıkladı.

İngiltere hükümetinin Omicron mutasyonuna karşı mücadele planına göre, ülkede 18 yaş ve üzerindeki herkes Covid-19'a karşı 3'üncü doz aşı olabilecek. Hükümet, ülkedeki tüm yetişkinlere ocak ayının sonuna kadar güçlendirici aşıları uygulamayı planlıyor.

Öte yandan Omicron mutasyonunun görüldüğü İngiltere'de, yurtdışından gelen herkesin ülkedeki 2'inci gününde PCR testi yaptırmaları ve negatif test sonucu alana kadar kendilerini izole etmeleri gerekiyor.

(Aylin Albayrak/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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