Son dakika gündem: İngiliz Bakan Shapps'tan sürücülere 'fazla benzin almayın' çağrısı

- İngiliz Bakan Shapps'tan sürücülere 'fazla benzin almayın' çağrısı

MANCHESTER - İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, ülkede devam eden benzin krizi nedeniyle sürücülere "yalnızca gerektiğinde" benzin almaları çağrısında bulundu.

İngiltere'de benzin tedariğindeki aksamalar nedeniyle bazı akaryakıt istasyonlarının kapanması sürücülerin istasyonlara akın etmesine yol açtı. Yakıt yetersizliğinden endişe eden halk, istasyonlardaki uzun bekleyişin ardından litrelerce yedek benzin aldı. Sürücülerin benzine aşırı talep göstermesi ve istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturması üzerine İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps bugün yaptığı açıklamada, sürücüleri yalnızca gerektiğinde benzin almaları gerektiği konusunda uyararak, ülkede bol miktarda yakıt olduğunu söyledi. İnsanların normal zamanlarda yaptıkları gibi benzin almaya devam ettikleri takdirde uzun kuyruklar oluşmayacağını ve sıkıntı yaşanmayacağını ifade eden Shapps, "İyi haber şu ki, ülkede bol miktarda yakıt var. Kötü haberise herkes ihtiyacı olmadığı halde almaya devam ederse kuyruklarımız olmaya devam edecek" diye konuştu.

Hükümet geçici vize sağlayacak

İngiltere'de Karayolu Taşımacılığı Birliği'nin tahmini rakamlarına göre ülkede 100 bin ağır vasıta sürücüsü açığı bulunuyor. Covid-19 pandemisi, Brexit, vergi sistemindeki değişiklikler, eğitim ücretleri gibi nedenlerle meydana gelen sürücü yetersizliğinin ardından bazı şirketler benzin istasyonlarını geçici olarak kapatma kararı aldı. Hükümet, yakıt tedariğindeki aksama nedeniyle akaryakıt istasyonları üzerindeki yoğunluğu hafifletmek için önlemler aldı. Şuana kadar açıklanan önlemlere göre 5 bin yakıt tankeri ve gıda kamyonu sürücüsünün 24 Aralık'a kadar denizaşırı ülkelerden Birleşik Krallık'a girişine izin verilecek. Aynı zamanda 5 bin kümes hayvancılığı işçisinin aynı şartlarla Birleşik Krallık'a girişine izin verilecek. Toplamda 4 bin kişi ücretsiz olarak ağır vasıta sürücüsü olmak üzere eğitilecek. Önümüzdeki 3 ay içinde sürücü testi kapasitesini artırmak için Savunma Bakanlığı tarafından sürüş testi denetçileri görevlendirilecek.

Ulaştırma Bakanı Shapps, sürücü eksikliği konusunda yaptığı açıklamada, sıkıntının yalnızca Birleşik Krallık'a özgü bir sorun olmadığını söyleyerek, Polonya'da da 123 bin sürücü sıkıntısı olduğuna dikkat çekti. Shapps, "Buna rağmen benzinin benzin istasyonlarına, yiyeceklerin marketlere ulaşmasını sağlamayı başardık" dedi.