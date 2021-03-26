Son dakika gündem: İngiliz Bakan, Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürlerin derste gösterilmesine yönelik protestoları eleştirdi

Son dakika haber: İngiltere'de bir öğretmenin derste Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri göstermesine tepkiler devam ederken İngiltere İskan Bakanı Robert Jenrick, okul önünde yapılan gösterilerin "doğru" olmadığını söyledi.

İngiltere'de bir öğretmenin derste Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri göstermesine tepkiler devam ederken İngiltere İskan Bakanı Robert Jenrick, okul önünde yapılan gösterilerin "doğru" olmadığını söyledi.

İlk gösterilerini dün yapan veliler, bugün yine İngiltere'nin kuzeyindeki Yorkshire'da bulunan Batley Okulu'nu önünde toplandı. Eylem nedeniyle derslerin başlamadığı belirtildi.

Bu arada İskan Bakanı Robert Jenrick, Sky News'e yaptığı açıklamada, okul dışındaki protestoların "doğru" olmadığını ve "öğretmenlerin korkutulmaması gerektiğini" belirtti.

İngiltere Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, aileler ve okullar arasındaki diyaloğu teşvik ettiklerini belirterek "Ancak tehditte bulunulan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını ihlal eden protestolar tamamen kabul edilemez ve sona ermeli." denildi.

Okulların zorlayıcı veya tartışmalı olanlar dahil müfredatlarına bir dizi konu, fikir ve materyal eklemekte özgür olduğu kaydedilen açıklamada, bunların farklı inançlara sahip kişiler arasında saygı ve hoşgörüyü teşvikle dengelenmesi gerektiği vurgulandı.

Olay

Ülkenin kuzeyindeki Yorkshire'da bulunan Batley Okulunda bir öğretmen, din bilgisi dersinde Müslümanların tepkisini çeken karikatürleri göstermişti.

Öğrencilerin durumu anlattığı veliler, okul önünde protesto gösterisi düzenleyerek öğretmenin istifasını veya görevden alınmasını istemişlerdi.

Öğretmen açığa alınırken Okul Müdürü Gary Kibble, velilere gönderdiği e-postada derste kullanılan "uygunsuz kaynak" için özür dilemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen