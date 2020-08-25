Son dakika gündem: İnegöl'de üzerine kaynar su dökülen çocuk yandı
Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine kaynar su dökülen çocuğun vücudunda yanık oluştu.
25.08.2020 13:19 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:54
Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine kaynar su dökülen çocuğun vücudunda yanık oluştu.
Huzur Mahallesi'nde bir evde yaşayan Ethem B. (7), mutfakta oynadığı sırada ısıtıcıda bulunan kaynar suyu bacağına döktü.
Çocuğun annesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ethem B'yi İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.
Tedavisi süren çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA