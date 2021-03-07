Son dakika gündem: İnegöl'de trafik kazaları: 4 yaralı
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Son dakika gündem: İnegöl'de trafik kazaları: 4 yaralı

07.03.2021 18:07 | Son Güncelleme: 07.03.2021 18:10
Son dakika gündem: İnegöl'de trafik kazaları: 4 yaralı

Son dakika haberler... Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kasım Y. idaresindeki 13 YB 691 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Yeniceköy Köprülü Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Tahsin Y, Berat D. ve İbrahim A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde ise Emrah G'nin kullandığı 16 KB 07 motosiklet, Arzu U. yönetimindeki 16 AZK 090 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Emrah G. de aynı hastaneye götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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